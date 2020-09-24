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美股中段跌125點

2020-09-24 列印
　　美國周三股市中段下挫，杜指報二七一六二點，跌一百二十五點；納指則報一○八一六點，跌一百四十六點。滙控美國預託證券價格見二十八點七一港元，跌零點○四港元；騰訊則見五百一十二點四四港元，跌一點五六港元。紐約期金報每盎司一千八百六十八點四美元，跌三十九點二美元；紐約期油則報每桶三十九點八一美元，升零點○一美元。
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