「美國隊長」 喊港獨口號被捕

有市民前晚響應網上號召，前往將軍澳悼念日前被死因庭裁定死因存疑的陳彥霖，其間一名有第二代「美國隊長」之稱的示威者，因高呼宣揚港獨口號，被警方以涉嫌違反《香港國安法》拘捕。警方稱，截至前日共有二十七人涉嫌違反危害國家安全的行為及活動被捕。



被捕男子姓馬，三十歲，報稱售貨員，由於他經常手持「美國隊長」盾牌出席和你Lunch等示威活動，故被人稱第二代「美國隊長」。前晚約六時，有市民前往將軍澳唐賢街PopCorn商場，以及在知專設計學院港鐵調景嶺站對開，以及在尚德邨停車場對開，悼念一年前浮屍魔鬼山對開海面的十五歲少女陳彥霖。馬再次持「美國隊長」盾牌出席，在途經PopCorn商場時，疑高叫「光復香港，時代革命」及「香港獨立」等口號，被警方以涉嫌作出煽動或教唆他人分裂國家的行為，違反《香港國安法》被捕。據了解，馬亦是頻道「61萬唔驚拉Channel」的管理員，其他人呼籲曾加入該頻道的網民退組或清除對話。



