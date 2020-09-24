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﻿百佳加碼3200萬元現金券﻿ ﻿毋須消費網上可登記抽獎﻿

2020-09-24 列印
　　政府日前公佈，已批出惠康和百佳第二期保就業申請，並接納兩超市提出分別涉一億及八千一百萬元的回饋計劃。繼百佳宣佈推出四千萬元現金券計劃後，昨日公佈加碼三千二百萬元，讓全港巿民抽獎，換取現金券，初步決定透過上網或電話日登記，詳情十月公佈。

　　百佳所屬的屈臣氏集團，首席營運總監倪文玲昨天透露，將提供三千二百萬元現金券，以抽獎形式供全港市民抽獎，毋須購物消費，只須在網上或電話登記，即可參加抽獎。由於抽獎仍在籌備中，將於十月公佈詳情。另外，有關回饋員工方面，百佳會將於十二月底前發放特別獎勵。

　　倪表示，抽獎的巿民不用消費，初步決定可透過上網或電話，以電話號碼及身份證四個字作登記，抽中後用作核對身份。至於向弱勢社群派發每人二百元現金券，她預計十月內可派到有關人士手上。

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