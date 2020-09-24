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「港生活質素」指數連續兩年報跌

2020-09-24 列印
　　中文大學亞太研究所公佈二○一九年「香港生活質素指數」，整體指數較對上一年下降三點三七至一百零一點三九，是連續兩年下降，反映港人生活質素變差。當中經濟範疇指數的跌幅最大，範疇內的置業負擔比率及失業率的指數，跌到○二年有紀錄以來最差。

  社會範疇方面，中大社會工作學系副教授黃洪表示，言論自由指數跌到有紀錄以來最差，相信同去年起的社會事件後，更多人傾向自我審查及收斂，不敢暢所欲言，以免傷害親友間的關係。

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