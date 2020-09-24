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馬逢國就「識大體」言論 向張建宗致歉

2020-09-24 列印
■馬逢國早前在記者會上落淚，批評政府對演藝界的支援不足。
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　　體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國前天在記者會上落淚，指政務司司長張建宗希望無受資助界別「識大體」的言論，令他難受。馬逢國昨天澄清，指張建宗未說過要任何界別或人士要「識大體」，如果引起對方困擾，會向張建宗致歉。

　　馬逢國出席電台節目時解釋，早前聽到張建宗稱第三輪防疫抗疫基金未必能有太大承擔，呼籲議員以大局出發，自己把兩者混合聯繫為「識大體」，承認是自己出問題。

　　馬逢國又表示，有相當高級的官員提出業界如果未獲支援可以申請綜援，而且不止一次提出，但拒絕透露對方身份；他引述對方指政府難以識別從業員，因此無法支援，相信對方是出於好意。

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