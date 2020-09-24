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身上搜出六角匙索帶 中大生脫罪

2020-09-24 列印
　　一名中大新聞與傳播學院學生去年十一月十一日的牛頭角示威活動中，被警員搜出身上有八條未開封的六角匙和一包索帶，被控管有工具意圖作非法用途罪，觀塘裁判法院裁判官認為，未能證明被告有意築起路障，裁定他罪名不成立。

  裁判官指，被告當日蒙面，手持雨傘等工具，見到警員時與黑衣人一起逃跑，其行為是自招嫌疑，故駁回辯方訟費申請。

男生藏雷射筆判入更生中心

        另外，一名十六歲的男學生承認去年十月在觀塘身處非法集結時蒙面，向警車投擲雜物，藏有雷射筆及雕刻刀，被判入更生中心。

         裁判官批評被告的行為，對警員構成人身安全威脅，挑動現場人士的情緒，但考慮到被告認罪，判他入更生中心。

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