單日逾6000確診 英疫情急彈列高風險區 來港者須具陰性檢測證明

歐洲多國疫情反彈，英國單日新增近六千二百人確診。港府昨日刊憲，將英國列入高風險地區名單，下周四起從英國抵港者須持預定起飛時間前七十二小時內的陰性檢測證明，以及預訂酒店房間確認書，方可登機。有專家建議，港府若要「無咁多後顧之憂」，應把更多疫情反彈的歐洲國家納入高風險地區名單。



英國周三新增近六千二百人確診，超過當地四月首波疫情時的單日新高。英國已將疫情警戒水平調高到第二高級別，並收緊多項防疫措施，包括由昨天起，酒吧及餐廳須於晚上十時關閉，只可提供送餐服務；維持六人限聚規定；及口罩令範圍擴至零售業員工、的士司機和乘客等。英國衛生大臣夏國賢曾警告，當地疫情處轉捩點，不排除第二次封城。



翻查資料，過去四周本港的輸入個案中，有七宗來自英國。一月疫情至今，有四百二十宗個案於病毒潛伏期曾到英國，大部份是第二波疫情的留英學生。



專家倡歐洲多國列高危



政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉稱，本港的英國輸入個案比例，較其餘歐洲國家高；本港與英國的航班往來亦較其他歐洲國家頻繁，相信是政府決定的原因。他認為，歐洲各國的交通連接發達，若要更有效率，「無咁多後顧之憂」，港府應把更多歐洲國家納入高危地區。



呼吸系統專科醫生梁子超亦建議，港府應留意轉機來港人士所帶來的風險，正視是否要收緊整個檢疫安排，如高風險地區名單以外人士來港檢疫安排。他又認為，檢疫人士安排住不同酒店的做法不理想，促考慮善用建好的隔離設施或安排檢疫人士入住定點酒店。



升學顧問陳思銘透露，昨早已收到家長查詢，了解在英國留學的子女回港所需的檢疫安排。有家長反映，不希望子女回港後須在酒店檢疫十四天，希望在家檢疫，亦有家長擔心影響子女聖誕節假期的回港安排。



留學生回港受阻



陳思銘表示，英國的中小學十月中會有約兩周假期，大學要到聖誕節才有約一個月假期，如果回港須檢疫十四天，他們未必會選擇回港，可能待明年復活節假期再考慮。他說，即使留學人士決定回港，在英國登機前須取得檢測證明，亦未必很容易。一般私立寄宿學校有提供檢測，公立學校或大學則未必有，學生須透過當地醫療體系輪候檢測。



目前有十一個地區被港府列為高風險地區，包括英國、孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國。