單日逾6000確診 英疫情急彈列高風險區 來港者須具陰性檢測證明

英國周三新增近六千二百人確診，超過當地四月首波疫情時的單日新高。英國已將疫情警戒水平調高到第二高級別，並收緊多項防疫措施，包括由昨天起，酒吧及餐廳須於晚上十時關閉，只可提供送餐服務；維持六人限聚規定；及口罩令範圍擴至零售業員工、的士司機和乘客等。英國衛生大臣夏國賢曾警告，當地疫情處轉捩點，不排除第二次封城。
翻查資料，過去四周本港的輸入個案中，有七宗來自英國。一月疫情至今，有四百二十宗個案於病毒潛伏期曾到英國，大部份是第二波疫情的留英學生。
專家倡歐洲多國列高危
政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉稱，本港的英國輸入個案比例，較其餘歐洲國家高；本港與英國的航班往來亦較其他歐洲國家頻繁，相信是政府決定的原因。他認為，歐洲各國的交通連接發達，若要更有效率，「無咁多後顧之憂」，港府應把更多歐洲國家納入高危地區。
呼吸系統專科醫生梁子超亦建議，港府應留意轉機來港人士所帶來的風險，正視是否要收緊整個檢疫安排，如高風險地區名單以外人士來港檢疫安排。他又認為，檢疫人士安排住不同酒店的做法不理想，促考慮善用建好的隔離設施或安排檢疫人士入住定點酒店。
升學顧問陳思銘透露，昨早已收到家長查詢，了解在英國留學的子女回港所需的檢疫安排。有家長反映，不希望子女回港後須在酒店檢疫十四天，希望在家檢疫，亦有家長擔心影響子女聖誕節假期的回港安排。
留學生回港受阻
陳思銘表示，英國的中小學十月中會有約兩周假期，大學要到聖誕節才有約一個月假期，如果回港須檢疫十四天，他們未必會選擇回港，可能待明年復活節假期再考慮。他說，即使留學人士決定回港，在英國登機前須取得檢測證明，亦未必很容易。一般私立寄宿學校有提供檢測，公立學校或大學則未必有，學生須透過當地醫療體系輪候檢測。
目前有十一個地區被港府列為高風險地區，包括英國、孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國。