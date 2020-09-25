蘇格蘭兩大學宿舍爆疫

英國各大學早前在疫情陰霾下復課，不少大學隨即爆發疫情。位於蘇格蘭的格拉斯哥大學爆發群組感染，有一百二十四名學生確診，主要是兩間宿舍的宿生，暫未有學生須送院。校內六百名學生已自我隔離，確診人數很可能繼續上升。格拉斯哥大學在九月十二至十四日舉辦迎新活動日，校方相信期間同學的社交活動，是疫情爆發的主要原因。



疑迎新派對肇禍



同樣位於蘇格蘭的亞伯丁大學亦爆發疫情，有七十二名學生正自我隔離。校方促請，自上周五曾參與派對或其他聚會的學生，協助進行密切接觸者追蹤工作，並承諾他們不會因違反防疫指示而受罰。



此外，英國高校教師工會早前曾呼籲，各大學暫時不要恢復面授課堂，盼等到今年聖誕節後才復課，又指一百多萬大學生復課所造成的人員流動將「釀成災難」。