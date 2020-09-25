穿山甲鱗片乾蛇膽 印尼走私來港約值620萬

海關破獲走私瀕危物種案，關員經風險評估，上周在一個由印尼來港的貨櫃內，檢獲一批走私穿山甲鱗片及乾蛇膽，共重逾一噸，市值約六百二十萬元；暫時無人被捕。



海關表示，關員透過情報分析及風險評估，上周三揀選及查驗一個由印尼抵港的貨櫃檢查，關員將貨櫃卸下移至葵涌海關大樓驗貨場及開櫃檢查後，發現櫃內有一批懷疑走私瀕危物種，包括約一噸穿山甲鱗片及約十三公斤乾蛇膽，估計市值約六百二十萬元。案件仍在調查中，暫時無人被捕。



海關表示，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年。



