港三破室內賽艇世界紀錄

本港划艇運動員陳至鋒再打破一項室內賽艇世界紀錄。他在「Concept 2」室內賽艇男子輕量級十九至二十九歲組別的四萬二千一百九十五米馬拉松項目中，以兩小時三十二分三十二點五秒的時間，打破加拿大划艇手Sam Garber保持的舊紀錄，足足快超過四分鐘。



現年二十二歲的陳至鋒在七月和八月，已先後在同一組別的三十分鐘及四分鐘項目上，兩度打破世界紀錄。



陳至鋒說一直希望挑戰賽艇機馬拉松，目前會專注加強自己生理及心理質素，目標是希望爭取成績，成為香港奧運代表，預備來年奧運資格賽。



