維持時薪37.5元 ﻿最低工資﻿﻿料十年來首凍薪﻿

最低工資委員會正檢討明年的最低工資水平，據悉，勞資雙方在會上無法達成一致意見，但大部份委員認為香港經濟受到重創，最低工資應維持現有的時薪三十七點五元，預料將在下月底前向政府呈交報告，而政府亦很可能跟隨報告意見。如消息屬實，這將是措施實施近十年來首次凍薪，將有二點一萬基層僱員受影響。



最低工資是每兩年一檢，據悉，勞工界委員在會上強調在疫情下，基層僱員工作量大增，要求最低工資至少要追上近兩年合共百分之四點八的通脹水平，即從現時的時薪三十七點五元，增至約四十元。但資方委員指受反修例示威、新冠疫情及中美貿易戰影響，香港經濟受到重創，不少企業要裁員甚至倒閉，認為應凍結現有水平，甚至下調。



消息指，會上有資方委員曾建議象徵式上調零點五元，但勞工委員不接受，勞資雙方經兩輪會議後，無法達至共識。最後，大多數委員認為應凍結現有水平，委員會現正草擬報告，下月底前呈交特首。政府亦很可能跟隨報告意見，將第六個法定工資水平維持在時薪三十七點五元，這也是最低工資實施近十年來首次凍薪。據統計處數據，約二點一萬名僱員現正領取最低時薪，其中從事物管、保安及清潔行業的人數最多，佔逾一點一萬人，如凍結水平，有關人士可能凍薪兩年。



2.1萬基層僱員受影響



工聯會立法會議員陸頌雄認為最起碼加幅要達至三十九點三元，否則基層勞工等同減薪。清潔工人職工會組織幹事梁芷茵不贊成凍薪，形容清潔工過去的薪酬增長一直落後於通脹，而工友更要負擔額外開支如購買防疫物資等，凍薪兩年，只會令他們雪上加霜。



香港環境衞生業界大聯盟召集人甄瑞嫻指如再增加最低工資水平，可能令經濟難以恢復，但凍結亦可接受。



