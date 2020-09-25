漫步纜車底山徑 魚群相伴做瑜伽 ﻿海洋公園﻿﻿下月推「森度遊」﻿

海洋公園下月起推出全新活動「森度遊」，讓遊客在專業導賞員帶領下，遊覽纜車底下的南朗山山徑，又會開放公園人工湖、水族館、北極之旅等景點，由導師教授瑜伽或冥想，有機會望住海豹及大魚等海洋動物做瑜伽；每人每節收費八十元，入場門票另計，亦可直接購買套票參與活動，為遊客帶來全新留港度假體驗。



即將推出的「森度遊」活動，包括在指定日子開放園內人工湖，由導師教授直立板瑜伽；在水族館和北極之旅冥想。公園又會開放纜車底下的南朗山山徑，由專業導賞員帶領遊覽，路線按難度分兩級等。持有即日門票、全年入場證或無限次入場證的訪客，可加八十元參加每節活動，或直接購買套票，成人收費三百八十元、小童收費二百二十元。



另外，遊客於十一月亦可在園區的高峰樂園內露營，園內將設有四個設有空調系統的帳幕，每個可以容納最多四人，園方亦會提供淋浴及休息設施，參加的訪客可夜探公園、與動物見面及享用燒烤晚餐。有關收費將於十月下旬公佈。園方指，露營活動一行四人收費會低於三千元，希望吸引家庭客。



海洋公園主席劉鳴煒（圖）昨表示，活動的主要目的並非將海洋公園轉虧為盈，而是回應市民的需求，公園亦會陸續推出更多新項目，增強大眾對生態保育的興趣。對於公園重開後，多個周末預約爆滿，園方指短期內未必會將入場人數提升至五成，但會微調下周長假期的入場人數。



另有建議指，海洋公園可搬入原先預留作迪士尼擴建的竹篙灣二期用地，劉鳴煒說難以想像如何搬遷園內的水族館，認為重建公園的費用昂貴，不是有效運作資源的方案。園方年底將公佈新的發展計劃，重申與多個持份者商討，強調計劃不會是小修小補。



