崔定邦倡本地團不「限聚」

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，業界前日會見食衞局局長陳肇始，其間他建議本地旅遊可不受限聚令限制，舉辦人數約二十至三十人的本地團。
崔指業界願為建議加設兩個條件，分別是有關本地團須由本港旅行社舉辦、受政府撥款的綠色旅遊，以及承諾會加強防疫措施。
崔定邦指出，以上建議「救唔到」旅行社，但可以「畀一線生機」。由於決定涉多個政府部門，旅遊業會盡快約見商經局局長。至於「港版健康碼」，崔指內地希望香港本地個案「清零」，目前唯有等待。
歐洲多國疫情反彈，英國單日新增近六千二百人確診。港府昨日刊憲，將英國列入高風險地區名單，下周四起從英國抵港者須持預定起飛時間前七十二小時內的陰性檢測證明，以及預訂酒店房間確認書，方可登機。有專家建議，...
2020-09-25
TikTok母公司字節跳動昨日宣佈，就TikTok交易一事已向北京市商務局提交技術出口許可申請。而商務部新聞發言人高峰亦證實，當局已收到有關申請，將按照相關規定和程序處理。另TikTok母公司字節跳動...
2020-09-25
十一月大選中爭取連任的美國總統特朗普周三再次被問及，若他大選落敗會否和平移交政權時，他再次拒絕承諾並不正面回應，不過同日較早透露，他相信二○二○年大選會由法院去決定結果，甚至會一直打到去最高法院。他的...
2020-09-25
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席高級營業經理蕭俊健表示，鰂魚涌康怡花園Q座低層6室，面積466方呎，兩房間隔，原叫價約830萬，議價後以約810萬成交，呎價17382元，屬市價...
2020-09-25
美國股市周四早段先跌後回，杜指早段曾挫226點，反映美國新一輪經濟刺激計劃繼續陷入僵局，投資者對經濟前景感到不明朗；其後隨科技股上漲回穩，一度倒升179點。指和標指亦曾分別升133點和25點。 ...
2020-09-25
哈化柏林今夏銳意加強陣容深度，上周德甲首輪即作客4:1大勝雲達不來梅，今晚聯賽回師主場鬥法蘭克福，可望乘勇再下一城。再者，該隊射手盧克巴基奧腳風不俗，右閘比卡歷亦化身帶刀侍衞，攻力無憂勝算高唱入雲，直取主勝。 （香港時間周六凌晨2:30開賽） 今夏，哈化柏林簽入哥倫比亞前鋒祖安哥度巴在內共三名新兵，加上保留大部份主力，令陣容多達二十八人。 升級陣火力猛 強化大軍後，該隊德甲首輪立即展示霸氣，作客擊潰不來梅，當中攻入一球的廿三歲比利時射手盧克巴基奧，保持前仗德國盃首圈作客4:5負布倫瑞克梅開二度的腳風，比卡歷在上述兩仗也各入一球。 有兩人在陣，哈化柏林勢延續各賽事近三次主場對...
2020-09-25
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
48歲的鄭中基（Ronald）於11年與前有線主播余思敏（Sammie）結婚，Sammie先後為他誕下大女鄭梓喬（Emma）和幼子鄭梓仁（Evan），成家立室後一向爛玩的Ronald從此修心養性，有時...
2020-09-25
本地疫情持續回落，政府陸續放寬部份限聚令，刺激市民外出消費，多個行業同時受惠，唯一例外是旅遊業，在現行規限四人同行下，根本難以成團。據本報今天報道，旅遊界近日向食衞局建議，把生活限聚令與旅遊安排分開處理，容許一團接待二十人，以復辦本地遊，實行香港人挺香港旅遊業，只要做好團員之間社交距離，加強旅巴等消毒，其實爆疫風險不高，值得政府研究批准。 本地疫情放緩，外國疫情反彈，海外遊客重來無期，港人也無望短期內外遊，旅遊業陷入一潭死水狀態，但有實際需求，支持旅業盡快捲土重來。首先，港人不能外遊，本地遊需求極大；二，旅業聘請大量人手，包括導遊、司機和旅社支援人員，有需要盡快復活，減低行...
2020-09-25
周三晚谷中賽事，楊明綸憑「捉金皇」與「奇妙星」包辦第六口孖寶，然而在第四場賽事策「世紀舞王」卻因打茅波而被罰，稍後須停賽兩日。當晚在研訊中，楊明綸請求競賽董事小組停賽日期押後至十月十四日的星期三才開始，然而競賽董事小組昨早接獲楊明綸通知，指原來早已接受了十月十八日周日田戰的策騎聘約，惟研訊中卻因疏忽而未有告知小組。因此，小組已決定將楊明綸的停賽期提前至十月十一日開始。 馬場浮世繪
2020-09-25