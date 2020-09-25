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崔定邦倡本地團不「限聚」

2020-09-25 列印
　　疫情重創旅遊業，跨境旅遊短期內無法重啟，業界暫時寄望發展本地遊，但受四人限聚令限制。有旅遊業人士建議，本地旅遊可不受限聚令限制，舉辦上限為三十人的本地團，承諾會加強防疫措施。

　　旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，業界前日會見食衞局局長陳肇始，其間他建議本地旅遊可不受限聚令限制，舉辦人數約二十至三十人的本地團。

　　崔指業界願為建議加設兩個條件，分別是有關本地團須由本港旅行社舉辦、受政府撥款的綠色旅遊，以及承諾會加強防疫措施。

　　崔定邦指出，以上建議「救唔到」旅行社，但可以「畀一線生機」。由於決定涉多個政府部門，旅遊業會盡快約見商經局局長。至於「港版健康碼」，崔指內地希望香港本地個案「清零」，目前唯有等待。

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