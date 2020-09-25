三棒匪冒警劫地下賭檔

旺角發生懷疑「黑吃黑」冒警劫案，彌敦道一個懷疑為地下賭檔單位，三名報稱「警員」的男子闖入單位後，拿出鐵棒指嚇數名男女賭客，掠去各人共約三萬元後奪門逃去，劫案中無人受傷。案件警方列行劫及冒警處理，單位內並帶走五人涉嫌開賭及聚賭被捕帶署。



現場為彌敦道東海大廈一單位，消息稱，有人在單位經營百家樂賭檔。昨清晨五時許，三名男子向大廈管理員自稱警員，然後登樓進入單位，當時單位內有五名男女正賭百家樂。



三名男子一度向眾人自稱警察，其後取出鐵棒聲稱打劫，掠去他們逾三萬元現金奪門逃去。



掠三萬元逃去



警方事後接報到場，調查後案件列行劫及冒警，另外調查後證實單位為一個賭檔，以涉嫌經營非法賭博場所拘捕一名六十一歲姓黃女主持，以及五名涉嫌在賭博場所內賭博男女（二十九至五十八），當中包括一名手抱嬰兒的女子。