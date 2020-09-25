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「藥費分期付款」助罕見病患

2020-09-25 列印
　　香港罕見疾病聯盟與社區藥房合作推出首個「藥費分期付款計劃」，協助需要自付藥費的罕見疾病患者，能以較低「入場費」，及早接受治療。首階段涵蓋三種罕見病，預計惠及約四百名病人。

  香港罕見疾病聯盟會長曾建平表示，以往有不少病患者因經濟問題，被迫延誤治療。他以多發性硬化症為例，病人服用兩次新藥療效可以持續多年，但每年各一次、為期最多十天的療程，藥費達三十二萬，當透過藥費分期付款計劃，可以將藥費攤分十八個月，每月繳付少於一萬八千元，價錢較為合理。

  曾建平未來會拓展更多不同種類的藥物和醫療產品；亦正與私家醫院商討，把手術費用也一併納入計劃。

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