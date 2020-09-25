三十歲以後已開始衰老 或因諾加因子水平下降

今年中秋節連續放假4天，是繁忙上班族難得的放鬆機會，可以相約久未見面的家人、朋友聚餐，但很多人完全提不起精神慶祝。香港是世界上壓力數一數二大的城市，生活節奏急速，上班一族時刻保持緊張狀態，還要經常加班工作。回到家中也沒有個人空間，要做家務、應付孩子的喧嘩叫嚷等。面對事業和家庭雙重壓力，職場人士容易提早進入衰老狀態。



拼搏黃金期 卻現「初老」徵狀



同事都說自己看起來沒精打采；常常記不起東西放在哪裏；每晚輾轉反側難以入眠；臉上出現皺紋；運動時體力大不如前……很可能是因為每天的工時很長，每週也要加班。在二十至四十歲的上班一族，是職場拼搏的黃金期，按生理規律來說，正處於精力、體力巔峰的時期，若在這時被貼上「初老」的標籤，一定很不服氣。



想留着青春活力，可以試試由美國知名藥廠ChromaDex研發的一款名為Tru Niagen® 樂加欣的活齡健康保健品，引進香港後大受歡迎，「無限活力」或許不再是



傳說。







提升諾加因子水平 改善身體機能



研究指出老化的原因之一是諾加因子（NAD+）的濃度隨年齡增長而逐漸減少。諾加因子，是線粒體與細胞核的連接，而線粒體就好像能量發電機，不斷為細胞提供能量，同時修復DNA。換言之，「身體老化」的原因不一定是「年齡」，而是掌管身體機能的NAD+濃度下降，缺乏能量有效修補DNA，長此下去使身體機能出現問題。



Tru Niagen® 延緩衰老的方法，是透過前身煙酰胺核苷（NR）在人體內轉變成諾加因子並安全地提升其水平，激活身體細胞、提升能量水平，並在衰老過程中補充所需營養。



Tru Niagen® 採用全球最優質的原料，嚴格按照現行的良好作業規範於美國製造，其首席科學顧問Dr Charles Brenner是諾加因子代謝研究的權威，同時擁有多項相關專利，至今已發表多篇有關NAD+於人類與動物中的學術成果。



年過30，若想回復活力，Tru Niagen® 無疑是最明智的選擇。每日只需服用建議的兩粒劑量的Niagen®，可提升新陳代謝速及激活身體細胞，達抗衰老功效，維持青春活力。



Tru Niagen® 現已於香港屈臣氏門市及網上電子商店獨家發售，詳情可瀏覽以下連結：https://www.watsons.com.hk/truniagen