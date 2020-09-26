樂園重開鬆一鬆 迪士尼忠粉湧朝聖 新城堡打卡焦點

港人因防疫未能盡情遊玩，隨着疫情放緩，終於有得玩。關閉兩個多月後，香港迪士尼樂園昨日重開，遊客要預先購買門票及網上預約，亦要遵守多項防疫措施。樂園其中一個大賣點就是「奇妙夢想城堡」以新面貌示人，即使要等到年底才正式開幕，已有不少人搶先「打卡」留念。有市民悉心打扮成卡通人物，對樂園重開感興奮，也有家長帶同子女入園玩樂一番。



香港迪士尼樂園門外，昨早十時半前已有近百名粉絲排隊興奮等候入場。 「奇妙夢想城堡」的翻新工程踏入最後階段，將於年底前正式開幕，屆時遊客便可進入城堡，城堡每個塔尖均代表一名迪士尼公主或女英雄。現場所見，城堡前方的工程圍板已全部拆除，不少遊客率先搶佔有利位置「打卡」。



官網預約十月入場



有提早到場的市民打扮成「米妮老鼠」，訴說因疫情未能外遊，一直非常懷念到樂園遊玩，閉園期間亦有預訂樂園酒店「Staycation」，盼將疫情和生活煩惱拋諸腦後。有入場者希望與卡通人物見面和拍照，其間會保持距離，減少風險。亦有一家大細急不及待進場，有家長說子女實在太喜歡迪士尼的人物，平日在家也會模仿入園遊玩，希望趕在上學前，帶他們入園感受氣氛。



「奇妙處處通」會員可優先在到訪前八日內網上預約；其他訪客則要在到訪前七日預約。由即日起至十一月十五日，港人享有門票買二送一優惠。樂園指預約反應熱烈，直至下星期的預約限額已接近爆滿。



樂園重開初期，逢周二及周四關閉，公眾假期及指定日子除外，直至另行通知；據香港迪士尼官網顯示，樂園目前接受十月二日前的預約入園，當中下周二（二十九日）暫停開放。園內亦會繼續實施一系列防疫措施，包括入場時須量度體溫，以及在園內必須佩戴口罩等。



海洋公園九月預約爆滿



另外，海洋公園一個星期前已重新開放，粉絲都在防疫前提下玩得盡興，網上預約系統顯示，九月份的入場名額已經全數爆滿。園方早前表示，由即日起，系統每天下午五時開放未來十四天的名額供預約，十月份的中秋及國慶長假期亦已爆滿，只有平日尚有預約名額。