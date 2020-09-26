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瀝源邨致命火單位滿目瘡痍

2020-09-26 列印
瀝源邨致命火單位滿目瘡痍
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　　沙田瀝源邨榮瑞樓五樓一單位前日發生致命三級火，一名三十七歲男住戶死亡，多名政府化驗所人員昨到榮瑞樓起火單位搜證，解封後可見一片凌亂，牆身熏黑露出磚紋，地板燒至焦黑，滿佈水漬，屋內牀、枱、櫈等燒剩金屬支架。

　　警方重案組繼續調查案件，指男死者無業，生前患有抑鬱和躁狂症，他與父母及祖母同住，前日早上疑病發與家人爭執，下午又打傷祖母，死者獨自留在單位內，之後單位起火。社署指涉事家庭並非跟進個案。

　　沙田區議員岑子杰表示，十多名義工事後到場幫忙受影響街坊，攙扶長者到社區會堂休息，更協助派水、派飯等工作。他又指，盛記B哥、深水埗明哥亦為居民送飯盒，漢和麵包店則派發麵包。

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