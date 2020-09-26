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海關破公屋電購私煙 拘27男女

2020-09-26 列印
■海關檢獲共約八百二十五萬支懷疑私煙。
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　　海關過去兩星期於全港各區執法，打擊私煙活動，包括跨境走私、貯存分銷及販賣私煙，包括在公屋內進行電話訂購私煙活動，檢獲共約八百二十五萬支懷疑私煙，估計市值約二千二百六十萬元，應課稅值約一千五百七十萬元。共拘捕二十二男五女。

        海關於九月中展開代號「迅雷」的特別行動，打擊在公屋內進行的電話訂購私煙活動，至今於各區公屋共偵破二十六宗相關案件，包括香港仔、柴灣、黃大仙、深水埗、九龍城、牛頭角、大埔、上水和洪水橋，檢獲共約五十五萬支懷疑私煙。其中，海關人員搗破兩個懷疑利用公屋單位作私煙貯存的倉庫，及扣查兩輛懷疑用作分銷私煙的車輛。

        此外，海關人員前日在元朗一間鐵皮屋內檢獲約七百七十萬支懷疑私煙，相信已搗破一個私煙貯存倉庫。

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