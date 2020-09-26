  • 2020年9月26日 星期六
  • 27º
  • 75%
熱門： 野豬法援瀝源邨大火迪士尼小鬼

日報新聞 > 港聞

聶德權：七月起入職公僕須簽效忠聲明

2020-09-26 列印
■聶德權指局方現正就現職公務員的安排，諮詢律政司意見。
Previous Next

　　公務員事務局局長聶德權表示，下月會向各政府部門發通告，安排今年七月起入職的公務員宣誓和簽署聲明，表明擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，作為聘用條件的一部份；違誓者最嚴重會被革職。

違誓者最嚴重會被革職

　　聶德權昨指就現職公務員宣誓會見幾個主要公務員工會，大部份代表都同意有關安排，他正諮詢公務員團體及律政司的意見，再敲定細節。對於有工會代表引述聶指「社交平台屬於公開場合」，他解釋公務員即使以私人設定留言，亦有機會被人公開。他又指，違規行為會根據公務員紀律處理程序跟進，如果屬實會施加適當的懲處，最嚴重是革職。如觸犯危害國家安全罪行，亦會根據《港區國安法》撤銷職務。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd