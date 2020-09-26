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港新增兩本地確診

2020-09-26 列印
港新增兩本地確診
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　　本港昨日新增兩宗確診個案，是第三波疫情以來最少，亦是連續第五日單位數確診，累計個案增至五千零五十九宗。兩宗個案均與本地個案有流行病學關連，其中五十歲男患者並無病徵，另一名患者在本月二十二日病發，至昨日確診。

84歲病患逝世

　　伊利沙伯醫院公佈一名新冠肺炎確診病人昨午離世。本港累計死亡病增至一百零五宗。死者是一名八十四歲男長期病患者，與旺角稻香慶回歸群組患者相關。

　　特首林鄭月娥在社交網站發文，指香港基本遏止第三波疫情，但零星源頭未明的本地個案，說明社區仍有病毒傳播風險。

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