港居全球第五金融中心

政府發言人指，在持續不確定的國際貿易情況及疫情等影響下，所有金融中心得分平均數顯著下降，但香港整體評分和排名則上升，當中在營商環境和人力資本兩個競爭力領域中，位列全球第三，在其他競爭力領域亦均為首五位，認為香港金融體系仍堅韌穩健，金融服務業的各個環節運作有序，聯繫匯率制度一如既往運作良好。
政府發言人又稱，香港會繼續發揮金融體系的獨特優勢，會加大力度，推廣香港作為全球領先金融中心及通往中國內地和國際市場雙向門戶的角色。
港人因防疫未能盡情遊玩，隨着疫情放緩，終於有得玩。關閉兩個多月後，香港迪士尼樂園昨日重開，遊客要預先購買門票及網上預約，亦要遵守多項防疫措施。樂園其中一個大賣點就是「奇妙夢想城堡」以新面貌示人，即使要...
2020-09-26
台海局勢持續緊張，中台都各自發佈發射飛彈的短片。《解放軍報》在官方微博發放實戰化軍演短片，出現十枚東風-11導彈同時發射並摧毀跑道及機堡的畫面。據了解，台灣中科院周四晚上在屏東九鵬基地發射飛彈，專家研...
2020-09-26
周四傳出有南韓官員在企圖投奔北韓時遭防疫規定槍焚屍事件，南韓當局周四晚表示會就事件譴責北韓。不過南韓總統府周五表示，北韓最高領導人金正恩就射殺事件，向南韓兩度致歉，但就否認燒屍。同時強調會加大海上警戒...
2020-09-26
旺角單幢住宅新盤傲寓，主打一房戶型，項目近日極速開放示範單位及公佈價單，發展商其士集團公佈首批50伙開放式及一房戶，折實價538.8萬起，最快本月底作首輪開售。 其士集團物業發展部總經理司徒世華表示，...
2020-09-26
科技股跌勢未止，科指失守7000大關，收挫1.9%，報6918點，全周跌逾6%。港股走勢欠佳，其中市場特別關注內房債務問題，多隻內房股明顯跑輸大市。 恒指再創近四個月新低，曾下降186點，終收報23235點，下滑75點，全日成交1167億元。港股全周跌1219點，連降四個星期。 內房股全線急挫 市場關注內房債問題，擔心恒大（3333）事件影響其他內房企業，內房股受壓。恒大跌9.46%；雅居樂（3383）走低6.67%；融創（1918）挫5.24%；寶龍地產（1238）挫4.66%；碧桂園（2007）跌3.87%。 其他恒大系重創，恒大汽車（708）插12.76%；恒騰（13...
2020-09-26
曼聯英超落筆打三更主場不敵水晶宮，領隊蘇斯克查承認還需四至五場才能重拾狀態。相反，今晚聯賽主場迎戰紅魔前，白禮頓已經由四大新星帶領所有戰線三連勝，其中右翼衞蘭普堤勢凍結敵軍主將拉舒福特，確保球隊立於不敗之地，讓球主客和受讓一球「主勝」捧得過。 （Now621台今晚7:30直播） 上輪才於英超初登場的紅魔即主場1:3不敵水晶宮，就算上仗聯賽盃第三圈作客3:0大勝盧頓，但蘇斯克查承認球隊還未上力：「上場不可以說是安全過關，對手給予我們很大壓力。己隊還需要四至五場賽事重拾佳態，今仗作客白禮頓會是一場十分艱難的比賽。」 坦承紅魔未上力 尤其陣中左翼拉舒福特跨季近十場英超只入三球，表...
2020-09-26
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
香港藝人受疫情影響，不少工作被迫停頓，已拍攝作品亦上映無期，最近參與ViuTV靈探比賽真人騷《鬼同妳上位》的陳綺雯（Aki），同樣遇到這慘況，首度擔任女主角的港產片《食人狂魔》，早在年初已完成拍攝，本...
2020-09-26
在香港生活了四十多年，還是第一次去石梨貝水塘看野猴。 到了石梨貝水塘，想起方太，她好像住在附近，平時看她女兒阿寶上網發帖，說家裏陽台上常有野猴攀登而上，覬覦屋內食物，令方家貓咪常常要保家衞戶，衝出陽台哄趕。 想完方太就看見郊野公園路旁、樹上都有野猴出沒，有的乾脆大剌剌一排坐在路邊圍欄上，瞅着經過的遊人，這時候走在路上，倒像是給猴子參觀的動物了。 於是邊走邊給野猴拍照，看得出猴子性格也各有不同，有的一見鏡頭便眼神犀利，有的則眼神鬆散愛理不理，有的積極，有的慵懶，但對幼兒則無獨有偶，全部關懷備至，或抱或揹，或捉虱或揉耳，常有親暱之狀，這也是生物天性，人見了，也感同身受，覺得溫暖...
2020-09-26
明日沙田賽事，除練馬師、騎師、相關職員及董事外，只容許已預先訂座並獲馬會核准的馬主、遴選會員、會員、優越卡顧客及公眾人士與最多三位同行賓客進入馬場。任何於賽馬日前十四天內曾前往外地的人士不會獲許入場，獲香港特別行政區政府豁免檢疫隔離需求的人士除外。 而明日賽事將設有雙邊投注，跑馬地馬場將開放以下設施：五樓的遴選會員廂房、馬主廂房七樓、會員看台第二座三樓的長勝廳及會員看台第二座七樓的會賢廳。以上設施也只容許已預先訂座並獲本會核准的人士進入。 馬場浮世繪
2020-09-26