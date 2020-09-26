港居全球第五金融中心

在香港生活了四十多年，還是第一次去石梨貝水塘看野猴。 到了石梨貝水塘，想起方太，她好像住在附近，平時看她女兒阿寶上網發帖，說家裏陽台上常有野猴攀登而上，覬覦屋內食物，令方家貓咪常常要保家衞戶，衝出陽台哄趕。 想完方太就看見郊野公園路旁、樹上都有野猴出沒，有的乾脆大剌剌一排坐在路邊圍欄上，瞅着經過的遊人，這時候走在路上，倒像是給猴子參觀的動物了。 於是邊走邊給野猴拍照，看得出猴子性格也各有不同，有的一見鏡頭便眼神犀利，有的則眼神鬆散愛理不理，有的積極，有的慵懶，但對幼兒則無獨有偶，全部關懷備至，或抱或揹，或捉虱或揉耳，常有親暱之狀，這也是生物天性，人見了，也感同身受，覺得溫暖...

2020-09-26