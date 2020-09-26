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港居全球第五金融中心

2020-09-26 列印
　　由英國Z/Yen集團與深圳綜合開發研究院發佈《全球金融中心指數》報告，全球排名前三位分別為紐約、倫敦和上海、香港排名第五，較上次調查上升一位。

　　政府發言人指，在持續不確定的國際貿易情況及疫情等影響下，所有金融中心得分平均數顯著下降，但香港整體評分和排名則上升，當中在營商環境和人力資本兩個競爭力領域中，位列全球第三，在其他競爭力領域亦均為首五位，認為香港金融體系仍堅韌穩健，金融服務業的各個環節運作有序，聯繫匯率制度一如既往運作良好。

　　政府發言人又稱，香港會繼續發揮金融體系的獨特優勢，會加大力度，推廣香港作為全球領先金融中心及通往中國內地和國際市場雙向門戶的角色。

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