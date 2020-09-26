與母涉無牌管有槍械被捕 青年疑發煽動言論國安處調查

疑犯母親昨晚獲准保釋，十一月下旬向警方報到。
警方國家安全處高級警司李桂華昨天表示，透過情報及分析，發現被捕人透過不止一個網上社交平台發售、轉售武器，更有大量文宣宣揚「香港獨立」、「抗共」、「勇武」等字句，其中圖文並茂形容自己在九月六日一個非法遊行中，向警察防線投擲武器，並揚言使用更厲害的武器。李桂華說，《國安法》並沒有追溯期，有關文宣在《國安法》生效前後都有發佈，提醒任何適用於實體的法例，都適用於互聯網世界。
涉網售槍械 被控三罪今提堂
他指，被捕人主要透過外國購物平台買入武器，用集運轉運到香港，然後拍照放上網發售，提醒任何人發售、購入或輸入武器，已經違反法例，強調若然武器被售出，後果不堪設想，情況令人擔心。
警方早前接獲情報，指有人藏有槍械等武器，並在網上社交平台出售。重案組探員前日凌晨至欣盛苑一單位搜查，首次檢獲胡椒彈球短槍等違法物品，單位內一名大學生及其母親涉案被捕。此外，在涉案單位搜出的胡椒彈球短槍十分罕見，與警方使用的胡椒彈槍不同。
被捕母親姓蔡，今年四十九歲，報稱任職採購員，其子二十三歲姓呂，據悉為大學生。兩人早前涉嫌「無牌管有槍械及彈藥」、「未經許可輸入戰略物品」等罪名被捕。