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野豬家族中銀水池溫馨暢泳

2020-09-26 列印
野豬家族中銀水池溫馨暢泳
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        網上昨日流傳一段影片顯示，有一家五口的野豬在中環出沒，一隻成年野豬帶著四隻小野豬在中銀大廈外的花園水池嬉戲遊玩（見圖），引起網民熱議，有網民大讚牠們「可愛」、「場面好溫馨」。

　　有市民日前拍攝到野豬一家五口在中環出沒，片中可見，一隻相信是豬媽媽的成年野豬，帶著四隻小野豬走入中環大街，到訪中銀大廈外的花園水池，更跳入水中暢遊。在場有不少市民驚喜拍照，不少網民看畢片段大叫「可愛」，但亦有人擔心野豬一家的安全。

　　此外，亦有網民上載一段短片，拍攝到一隻小野豬不小心走上石屎斜道，一度失足，差點「跣」落水池，拍片者及旁觀市民擔心不已，有人大叫「好慘啊！」「去救佢啦！」最後野豬仔及時止步，有驚無險，無跌落水池。
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