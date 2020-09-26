野豬家族中銀水池溫馨暢泳

有市民日前拍攝到野豬一家五口在中環出沒，片中可見，一隻相信是豬媽媽的成年野豬，帶著四隻小野豬走入中環大街，到訪中銀大廈外的花園水池，更跳入水中暢遊。在場有不少市民驚喜拍照，不少網民看畢片段大叫「可愛」，但亦有人擔心野豬一家的安全。
此外，亦有網民上載一段短片，拍攝到一隻小野豬不小心走上石屎斜道，一度失足，差點「跣」落水池，拍片者及旁觀市民擔心不已，有人大叫「好慘啊！」「去救佢啦！」最後野豬仔及時止步，有驚無險，無跌落水池。
港人因防疫未能盡情遊玩，隨着疫情放緩，終於有得玩。關閉兩個多月後，香港迪士尼樂園昨日重開，遊客要預先購買門票及網上預約，亦要遵守多項防疫措施。樂園其中一個大賣點就是「奇妙夢想城堡」以新面貌示人，即使要...
2020-09-26
台海局勢持續緊張，中台都各自發佈發射飛彈的短片。《解放軍報》在官方微博發放實戰化軍演短片，出現十枚東風-11導彈同時發射並摧毀跑道及機堡的畫面。據了解，台灣中科院周四晚上在屏東九鵬基地發射飛彈，專家研...
2020-09-26
周四傳出有南韓官員在企圖投奔北韓時遭防疫規定槍焚屍事件，南韓當局周四晚表示會就事件譴責北韓。不過南韓總統府周五表示，北韓最高領導人金正恩就射殺事件，向南韓兩度致歉，但就否認燒屍。同時強調會加大海上警戒...
2020-09-26
旺角單幢住宅新盤傲寓，主打一房戶型，項目近日極速開放示範單位及公佈價單，發展商其士集團公佈首批50伙開放式及一房戶，折實價538.8萬起，最快本月底作首輪開售。 其士集團物業發展部總經理司徒世華表示，...
2020-09-26
科技股跌勢未止，科指失守7000大關，收挫1.9%，報6918點，全周跌逾6%。港股走勢欠佳，其中市場特別關注內房債務問題，多隻內房股明顯跑輸大市。 恒指再創近四個月新低，曾下降186點，終收報23235點，下滑75點，全日成交1167億元。港股全周跌1219點，連降四個星期。 內房股全線急挫 市場關注內房債問題，擔心恒大（3333）事件影響其他內房企業，內房股受壓。恒大跌9.46%；雅居樂（3383）走低6.67%；融創（1918）挫5.24%；寶龍地產（1238）挫4.66%；碧桂園（2007）跌3.87%。 其他恒大系重創，恒大汽車（708）插12.76%；恒騰（13...
2020-09-26
曼聯英超落筆打三更主場不敵水晶宮，領隊蘇斯克查承認還需四至五場才能重拾狀態。相反，今晚聯賽主場迎戰紅魔前，白禮頓已經由四大新星帶領所有戰線三連勝，其中右翼衞蘭普堤勢凍結敵軍主將拉舒福特，確保球隊立於不敗之地，讓球主客和受讓一球「主勝」捧得過。 （Now621台今晚7:30直播） 上輪才於英超初登場的紅魔即主場1:3不敵水晶宮，就算上仗聯賽盃第三圈作客3:0大勝盧頓，但蘇斯克查承認球隊還未上力：「上場不可以說是安全過關，對手給予我們很大壓力。己隊還需要四至五場賽事重拾佳態，今仗作客白禮頓會是一場十分艱難的比賽。」 坦承紅魔未上力 尤其陣中左翼拉舒福特跨季近十場英超只入三球，表...
2020-09-26
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
香港藝人受疫情影響，不少工作被迫停頓，已拍攝作品亦上映無期，最近參與ViuTV靈探比賽真人騷《鬼同妳上位》的陳綺雯（Aki），同樣遇到這慘況，首度擔任女主角的港產片《食人狂魔》，早在年初已完成拍攝，本...
2020-09-26
在香港生活了四十多年，還是第一次去石梨貝水塘看野猴。 到了石梨貝水塘，想起方太，她好像住在附近，平時看她女兒阿寶上網發帖，說家裏陽台上常有野猴攀登而上，覬覦屋內食物，令方家貓咪常常要保家衞戶，衝出陽台哄趕。 想完方太就看見郊野公園路旁、樹上都有野猴出沒，有的乾脆大剌剌一排坐在路邊圍欄上，瞅着經過的遊人，這時候走在路上，倒像是給猴子參觀的動物了。 於是邊走邊給野猴拍照，看得出猴子性格也各有不同，有的一見鏡頭便眼神犀利，有的則眼神鬆散愛理不理，有的積極，有的慵懶，但對幼兒則無獨有偶，全部關懷備至，或抱或揹，或捉虱或揉耳，常有親暱之狀，這也是生物天性，人見了，也感同身受，覺得溫暖...
2020-09-26
明日沙田賽事，除練馬師、騎師、相關職員及董事外，只容許已預先訂座並獲馬會核准的馬主、遴選會員、會員、優越卡顧客及公眾人士與最多三位同行賓客進入馬場。任何於賽馬日前十四天內曾前往外地的人士不會獲許入場，獲香港特別行政區政府豁免檢疫隔離需求的人士除外。 而明日賽事將設有雙邊投注，跑馬地馬場將開放以下設施：五樓的遴選會員廂房、馬主廂房七樓、會員看台第二座三樓的長勝廳及會員看台第二座七樓的會賢廳。以上設施也只容許已預先訂座並獲本會核准的人士進入。 馬場浮世繪
2020-09-26