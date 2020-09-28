﻿童黨設局 炫富少年被劫綠勞

富貴少年疑誤交損友，遭設局劫去一隻名錶。一名十五歲少年與三名友人應約到馬鞍山一公園聚會，其間，三名年輕刀賊現身，劫去事主手上一隻價值十一萬元的勞力士綠圈潛水錶。警方接報到場，截獲兩名劫匪，並起回手錶。



名錶失而復得的事主現年十五歲。據悉，他早前購買一隻勞力士Green SUBMARINER，時值約十一萬元。事主與一名十七歲姓符少年早前相識，期間疑曾向對方展示該手錶。警方表示，前晚十一時許，姓符少年相約十五歲事主到馬鞍山鞍祿街公園聊天，事主不虞有詐，聯同三名十四至十五歲友人一同出席。



警拘三少年起贓物



事主一行四人到公園與姓符少年聊天，期間三名年齡相約少年撲出，其中一人持一把長約四十厘米牛肉刀指嚇在場各人，劫去事主手上一隻約值十一萬的勞力士名錶及九百元現金後逃去。



事主報警，警員到場時，姓符少年已離開，警員在附近兜截可疑人，截獲姓符少年，當時他與一名十三歲少年同行，警員起回失錶。



警方揭發案中有案，原來符與三名童黨設局行劫事主的名錶，遂拘捕符及十三歲少年帶署扣查，案件交由沙田警區刑事調查隊第六隊跟進，正追緝兩名年約十五至二十歲在逃的男子。



今年八月中，港鐵東鐵線大圍站發生名錶搶劫案，兩名兇徒光天化日持刀狂斬一名澳洲工程師，搶走其價值逾二十七萬元的勞力士玫瑰金DAYTONA。兩人犯案的片段在網上瘋傳，除拍得兩人施襲行劫的經過，亦拍下兩人登上私家車駕車逃走的過程，其後警方破案，拘捕部份劫匪。