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﻿元祖款炒價十多萬 中港錶迷追捧

2020-09-28 列印
■大圍站八月中發生名錶搶劫案，兩名兇徒持刀狂斬一名工程師。
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　　近期涉及勞力士錶的劫案頻生，最新一宗，十五歲少年被劫走勞力士Green SUBMARINER。該款勞力士運動錶又名「綠勞」，由於似中國綠玉，受到內地和香港錶迷追捧，第一代價格由數萬元飆升至逾十萬元。錶迷表示，勞力士 Green SUBMARINER多年前推出第一代，錶圈綠色，錶面黑色，其後第二代錶圈綠色但錶面改為綠色，至今年第三代又回復圈綠面黑的經典設計。

　　其實，勞力士錶一直有市有價，尤其運動錶款，如DAYTONA（地通拿）、SUBMARINER及GMT-MASTER II等，備受錶迷追捧，新錶供不應求，舊款因停產或設計特色，炒風一直存在而推高價格。
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