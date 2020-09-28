﻿啟德地盤工確診﻿﻿源頭不明 中心指隱形傳播鏈﻿仍存在

中秋國慶長假前，新冠肺炎隱性傳播鏈再現，啟德沐泰街一名地盤工人染疫，病毒源頭不明，他一名同事亦初步確診，恐再爆發地盤群組。患者的九名同事須檢疫，而該地盤共五百多名工人要接受檢測。當局指社區仍有隱形傳播鏈，呼籲公眾保持社交距離。



本港新增六宗確診個案，當中一宗為本地源頭不明個案，五宗為輸入個案。該源頭不明患者為一名二十二歲男子，他與家人住在深水埗大南街恆昌樓，在啟德沐泰街地盤任職平水工人。病人上周四不適，同日最後一天上班，翌日到急症室求醫，前天交回樣本。病人平日沒參與高危活動，其同住家人已送檢疫，當局會在他所住的大廈派發樣本瓶。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者與九名同事會一同在休息室食飯、休息，他們須送檢疫，當中兩人不適已送院，其中一人初步確診，相信在工作期間受感染。她指，該地盤共計有五百多名工人，沒有接觸染疫平水工人，中心亦向他們派發樣本瓶，並建議地盤大清洗及盡量停工。



啟德沐泰街一帶有多個地盤，張竹君在未有公佈涉事地盤的名稱。據記者昨日現場所見，有工人除下口罩出入工地，地盤附近有不少垃圾被棄置在地上，包括口罩、發泡膠盒及廁紙等，亦不時看到有老鼠出沒。



中秋國慶假須注意防疫



中秋國慶長假將至，張竹君指近期不明源頭個案較少，但相信社區仍有一定數目隱形患者，若他們接觸多人，或會造成較大規模傳播。她呼籲市民盡量保持社交距離、佩戴口罩、注意個人衞生及勤洗手。



政務司司長張建宗透過網誌稱，市民防疫意識開始鬆懈，例如有食肆省掉量度體溫、入座率不符合規定，亦有人違反四人限聚令，包括外傭聚集的地方。他指出，執法部門於本月到餐飲及各類表列處所巡查逾四萬六千及二千五百次，分別就違規個案提出一百二十三宗及九十六宗檢控。



六宗確診五為輸入個案



昨日共有六宗確診個案，除上述一宗本地個案外，其餘五宗為輸入個案，分別由菲律賓、突尼斯、英國及印度返港。



張竹君補充，有少於十宗初步確診，以輸入個案為主，但目前未有其他航班因出現多名確診者而要停航。



