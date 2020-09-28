環球疫情未受控 陳茂波：壓抑復甦空間

財政司司長陳茂波發表網誌，指全球疫情發展至今已超過大半年，疫情一直起伏不定，本港第三波疫情最近大致受控，歐洲的疫情則出現急劇反彈，個別國家新增個案高企，情況令人憂慮。他表示，環球經濟陷入深度衰退，就業市場持續受壓，按目前趨勢來看，今年餘下時間全球各地似乎都難以恢復具規模的人員往來，這將壓抑現階段經濟恢復的空間。



就有說法認為香港的中介角色也許會逐漸消失，但陳茂波稱，無論是國際大格局抑或是香港的定位，也是在重塑的秩序中尋找新的平衡。隨著經濟結構與市場需求的變化，香港提供的服務與產品也會有所調整，關鍵是需要認清形勢、鞏固既有的優勢，調整定位和策略，使香港在全球供應鏈、資金鏈及科技競賽中保持關鍵，甚至領先位置。



