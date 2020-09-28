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聘印傭明年起僱主需多付800元

2020-09-28 列印
■受疫情影響，來港的外傭數目減少。
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　　印尼政府移民工人保障局最近宣佈，將於明年一月起實施免除輸出勞工就業服務費用的新規定。勞福局局長羅致光透過網誌表示，新規定下，外傭的出國護照、「良民證」及印尼社會保障供款費用，將由僱主負責，涉約五百至八百港元。

        羅致光又提及，近年香港的外傭數目急升，但自一九年中，人數達到高峰的四十萬名後，便開始向下調整；疫情開始後，數目便明顯下降，近月更跌破三十七萬。他指主要原因除了包括外傭來源地封城，以及香港的防疫措施等，亦反映香港經濟下滑，巿民收入下降的現實。

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