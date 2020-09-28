﻿流感夾新冠勢增播疫率﻿ ﻿學會倡學童接種噴鼻式疫苗﻿

專家預料冬季爆發第四波新冠肺炎的機會高，屆時本港恐遭流感「夾擊」。醫院藥劑師學會引述研究表示，若同時感染季節流和新冠肺炎，會令新冠肺炎病毒傳播率上升二至二點五倍，建議學校為學童注射噴鼻式流感疫苗。衞生防護中心呼籲公眾接種流感疫苗，減低患病後出現併發症的機會。



醫院藥劑師學會以網上問卷形式，訪問一百三十二名幼稚園及小學家長，逾七成人擔心子女同時感染新冠肺炎與流感，增加併發症或死亡風險；超過八成家長表示，會安排子女接種本年度流感疫苗，其中近七成希望採用噴鼻式流感疫苗，主要原因與孩子怕痛、哭鬧有關。



學會會長崔俊明引述德國、法國學者研究指，若患流感後再染新冠肺炎，新冠肺炎病毒的傳播率會增加二至二點五倍。他建議學校採用噴鼻式疫苗，減低學童接種疫苗時的哭鬧情況、抗拒程度，加上噴鼻式疫苗的接種時間普遍較短，可縮短人群聚集的時間，並減少病毒傳播風險。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有留意相關研究，兩病同屬呼吸道傳染病，她呼籲市民盡量接種流感疫苗，萬一市民日後染疫，可方便分辨，並減低出現併發症的機會。



此外，據衞生防護中心最新監測數據顯示，本月十三至十九日期間，普通科診所及定點私家醫生呈報的流感樣病例求診率分別為零點五及十七（每千個診症計），本地流感的整體活躍程度維持在低水平。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷解釋，港人在新冠疫情下注重個人衛生，及保持社交距離，亦估計今年冬季流感患病人數會較往年低。



但曾祈殷強調，萬一市民，尤其是長者及小朋友，同時感染以上兩種疾病「好大件事」，所有病徵會更嚴重，增加出現敗血病、繼發性細菌感染等併發症的機會，同時流感會誘發病人自身長期疾病，「唔係醫得咁簡單」。



