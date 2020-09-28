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亞博館旁臨時醫院料四月內完工

2020-09-28 列印
　　發展局局長黃偉綸在網誌表示，亞博館旁的臨時醫院項目，會採用「組裝合成」建築技術興建，以期在四個月內建成。落成後可提供容納超過八百張病牀的負氣壓病房和相關醫療設施。項目地盤現正進行前期工作，以確保組件設計符合香港法例要求、消防安全標準等。內地廠房會陸續開始生產模組的程序。

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