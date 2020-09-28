亞博館旁臨時醫院料四月內完工

疫情下迎來不一樣的農曆七月，台灣網友在「爆廢公社」發文指，於廈門出差時驚見當地夜市有人賣「孟婆湯」！據彭湃新聞報道引述團隊負責人表示，「希望大家喝了孟婆湯，能忘掉疫情期間的經歷和壓抑」。 「爆廢公社」文章指，該網民的同事於廈門拍了張當地夜市的「特別攤販」，攤販中的女店家戴著白色面具、身穿古代中國服飾，而鍋中黑湯漂着白煙，旁邊掛着的燈籠上面寫着「孟婆湯」。 有台媒引述彭湃新聞報道，指該「特別攤販」應來自河南鄭州的夜市，又指是賣苦丁茶，而團隊負責人就表示，希望「孟婆湯」能令飲用者忘掉疫情期間的經歷和壓抑。

2020-09-28