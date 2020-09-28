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網媒聯盟反對警方分媒體為不同階級

2020-09-28 列印
■網絡新聞工作者聯盟反對警方修訂《警察通例》中「傳媒代表」的定義。
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　　警方修訂《警察通例》中「傳媒代表」的定義，網絡新聞工作者聯盟反對，指修訂只涵蓋已登記政府新聞發佈系統的傳媒機構，等於將媒體分成不同階級，排除自由記者及小型媒體等。

        政務司司長張建宗重申，修訂不會影響新聞工作者的採訪工作，亦無損新聞自由。他形容，有關修訂可令前線警員更容易識別正常採訪的記者，避免一些人假借新聞採訪，魚目混珠混入人群，阻礙警方的行動，警方在可行情況下，亦會讓傳媒代表進入封鎖區內採訪。

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