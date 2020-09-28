粵公安廳提請批准逮捕12港人

十二「瞞逃」港人上月被廣東海警截獲至今逾一個月，有報道指至今累計有至少六名內地律師退出為他們辯護。廣東省公安廳指，被扣十二名港人，涉嫌干犯「偷越國（邊）境罪」，稍後將提請深圳鹽田人民檢察院，批准將他們逮捕。



廣東省公安廳稱，該十二港人於八月二十三日，在西貢布袋澳碼頭登上一艘由偷渡集團安排的快艇，計劃經內地海域逃到台灣，以逃避在港涉案的刑責。他們登船前在港已向相關偷渡集團人員繳付一定資金，以作安排出逃費用。目前，深圳市公安局鹽田分局仍就案件進行調查，稍後將報深圳市鹽田區人民檢察院呈請對有關人士批准逮捕。



本港警方表示，已接獲廣東省公安廳回覆，指有十二名港人涉嫌干犯「偷越國（邊）境罪」被依法拘捕。協助十二港人的立法會議員朱凱廸表示，他們的家人和被委託的律師仍無法與他們接觸。



