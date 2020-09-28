利君雅遭港台延長試用期120日

反修例運動期間向官員提出尖銳問題的港台記者利君雅，昨日被港台要求延長試用期一百二十日，因要重啟對她出席政府記者會的表現及行為的投訴調查。利君雅指不便評論事件。



港台節目及製作人員工會回應，指公務員升遷一向以評核報告為依據，質疑今次在原有的評核制度外，突然以調查為由延長試用期，是極不尋常的做法，屬無理打壓。港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，政府有既定機制和程序處理公務員的續聘事宜，不評論個別個案。



去年七月二十二日，特首林鄭月娥舉行記者會，利君雅一再提出尖銳的提問，她要求林鄭「講返人話！」並問現場其他官員「晚上能否安睡？」



