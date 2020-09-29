﻿袁國勇警告：發黑恐播毒 魚檔抹手巾超邋遢 生人勿近

隨著本地源頭不明病例大減，第三波疫情穩定下來，政府早前放寬部份高危處所的限聚令，其中曾爆發疫情群組的酒吧、派對房，加上夜店和卡拉OK，在停業一段時間後，由本月中起獲准復業，但每枱限坐兩人，業界形容生意難做，昨天公佈自發提升環境衞生行動，期望政府再放寬管制，此舉值得鼓勵，但業界須持續表現出更大自律和防疫的決心。 酒吧復業至今逾一周，但營業時間僅至午夜十二時，而每枱限坐二人，經營仍困難，業內為了自救，推出「抗疫承諾約章」，獲逾三百五十間酒吧簽署參與，各店將履行約章的承諾，包括加強場內空氣流通、開店前全面消毒、每小時清潔枱櫈、替客人消毒隨身物品、裝置自動消毒器等等，期望提供一個「...

2020-09-29