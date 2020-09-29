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﻿袁國勇警告：發黑恐播毒 魚檔抹手巾超邋遢 生人勿近

2020-09-29 列印
■多個魚檔提供毛巾予顧客抹手。
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        第三波疫情中多名街市魚販染疫，外地亦在魚類及砧板上驗出病毒。「港大抗疫最前線」團隊走訪中西區、油尖旺區和葵青區四個街市的魚檔，發現其中三個街市大部份魚販均掛上毛巾，供客人揀魚後抹手，顧客用手揀魚後，部份人順便用毛巾擦手，毛巾上污漬斑斑且發黑，超級邋遢。

　　港大微生物學系講座教授袁國勇認為，共用毛巾存在交叉感染病毒的風險，建議魚檔提供一次性紙巾，並提醒市民盡量避免用手接觸海鮮。

　　此外，不少酒樓及餐廳，七十年代起向食客提供熱毛巾，經過今次疫情後，該項服務或成歷史。香港餐務管理協會會長楊位醒回覆本報查詢時指，爆疫前，熱毛巾已逐漸被酒精濕紙巾淘汰；爆疫後，熱毛巾更加快消失，預料大部份食肆以後不再提供。
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