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願出資買赴台機票 潘母促陳同佳自首

2020-09-29 列印
　　引發反修例風波的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年十月二十三日出獄至今，仍未兌現承諾到台灣自首。遇害少女潘曉穎的母親未有如特首林鄭月娥建議般「釋懷」，她接受傳媒訪問時促請政府不要再讓陳同佳住在安全屋，要求他堂堂正正面對社會，願送贈他往台北的單程機票。

　　潘太又表示：「林太（特首林鄭月娥），你都係母親，若調轉嘅話唔知你會點樣做？」

　　人月兩團圓的中秋當前，潘母指女兒每逢過節都會跟家人食飯，常說日後會買大屋和請工人報答雙親。

　　女兒曉穎遇害後，潘母表示這兩年半來心力交瘁，每天都想念女兒，並指支撐至今是要見證陳同佳自首，為女兒討回公道。

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