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美股中段升461點

2020-09-29 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二七六三五點，升四百六十一點；納指則報一一○三○點，升一百一十六點。滙控美國預託證券價格見三十點七五港元，跌零點○五港元；騰訊則見五百零七點○九港元，升一點○九港元。紐約期金報每盎司一千八百七十七點一美元，升十點八美元；紐約期油則報每桶四十點四美元，升零點一五美元。

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