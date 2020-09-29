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酒吧業推《抗疫承諾約章》　爭放寬限制

2020-09-29 列印
酒吧業推《抗疫承諾約章》　爭放寬限制
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　　昨日本港新增十宗新冠肺炎確診個案，三宗為本地關連個案，另七宗為輸入個案，沒有新隱形傳播鏈出現。為了防範中秋國慶病毒反攻，香港持牌酒吧會所聯會宣佈，邀請國際微生物學權威指導業界如何提升抗疫規格，並協助制定《全港酒吧抗疫承諾約章》，內容包括酒吧會加設空氣消毒裝置、呼籲進場人士填寫健康申報表、建議盡量使用電子付款等。聯會指至今有約三百五十多間酒吧參與，期望政府可放寬對酒吧的限制，包括恢復正常營業時間，以及每桌人數至與餐飲處所相同。

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