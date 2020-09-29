3500人癌症篩查 62人證實患癌

中大自二○一八年起開展「中大賽馬會齊心防癌計劃」，為首批近三千五百名市民進行大腸癌、乳癌及前列腺癌篩查後，發現當中六十二人患上癌症，顯示篩查的重要性。中大至今年八月中旬，為近三千五百名四十至七十五歲、沒有癌症病徵的市民進行大腸癌、乳癌及前列腺癌篩查，發現約九成為超重和中央肥胖，有三百六十七人大便隱血測試呈陽性並轉介作大腸鏡檢查，當中一百五十一人被發現有大腸腺瘤、九十五人有後期腺瘤，更有十人患上大腸癌，腺瘤及後期腺瘤均為癌前病變，若未能及時發現有機會演變成大腸癌。



前列腺癌篩查男士有一千五百一十六人，當中九十八人的前列腺特異抗原測試呈陽性，三十七人患上前列腺癌。乳癌篩查女士有一千八百四十六人，當中四十五人乳房X光造影檢查呈陽性，十五人證實患乳癌。計劃主任、莫慶堯醫學講座教授沈祖堯教授希望符合參與本計劃年齡的人士，多關注自身腸道的健康及超重問題。



此外，沈祖堯明年將擔任新加坡南洋理工大學醫學院院長和高級副校長，他強調與本港學術自由無關。



