財會審議抗疫基金撥款 黃定光激動爆粗

立法會財委會昨日繼續審議涉款二百四十億元的第三輪防疫抗疫基金撥款申請。跨黨派議員均批評援助不全面，其中民建聯黃定光（見圖）斥有官員指若要精準審查，要額外增聘用許多人手處理，一度激動爆粗「如果我自己公司好似政府咁就『X街』啦」。政務司司長張建宗感謝黃「語重心長」，希望大家體諒。財委會最終以三十七票贊成，二十三票反對，通過撥款。



另外，多位議員關注健康碼何時推出，張建宗指香港在「十一」國慶前通關的機會不高，但已爭取盡快推動，由於粵方希望小步止起、行穩致遠，故實施初期有人數限制，或是每日幾千個名額，只限探親或商務等有需要人士申請，不包括旅遊。張建宗亦稱會考慮提供檢測費資助。



香港醫務化驗所總會主席李偉振接受本報查詢時表示，目前私人化驗所提供檢測服務，每人收費約一千元，預料日後因應供求問題和要需要擴大市場佔比，市場會有降價空間，不排除減價約兩至三成至七、八百元。



