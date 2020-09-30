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中秋多雲　周五追月較理想

2020-09-30 列印
■天文台預計，中秋節大致多雲，周五天氣稍為好轉。
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　　周四中秋節當晚，未必是最佳賞月之時。天文台預計，中秋節大致多雲，間中有驟雨，吹和緩至清勁東風，間中有離岸強風，氣溫介攝氏二十五度至攝氏二十八度。當晚月亮較大機會被遮蔽，市民可待至周五追月日天色較佳才賞月。天文台預測周五天氣稍有好轉，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎攝氏二十五度至攝氏二十九度。

　　至於周六及周日部份時間有陽光，局部地區有驟雨，吹和緩東風。一股東北季候風會下周初抵達華南，下周初至中期天氣稍涼，風勢較大，有幾陣雨。

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