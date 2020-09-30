大衞希斯曾經說過：「好騎師可以自己製造幸運。」意思是一流騎師除了要有過人騎功之外，更有能力在陣上趨吉避凶，避免不必要的障礙為座騎爭勝。 綜觀現今香港騎師陣容，有哪位稱得上一流？相信每人心中的答案都有不同。不過凡事應以多角度分析，常常以自我做中心，看事情便變得狹隘，難免會有偏頗。 好運與不幸，其實也是觀點與角度。常言道「早起的鳥兒有蟲吃」，本是鼓勵人們坐言起行的金句，但換個角度看，早起的蟲兒卻被鳥吃，原來早起是好是壞，只在乎你是蟲是鳥，得出結論就不一樣了。 職場中，跑到數的，不一定是老闆最看重的那位。在馬迷角度，薛恩、波健士之流只是一般騎師，但可能在很多人眼中，他們使命必達的...

2020-09-30