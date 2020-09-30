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食肆迎接周末小陽春

2020-09-30 列印
食肆迎接周末小陽春
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　　第三波疫情回落，港府限聚令放寬，中秋國慶期間食肆生意有起色，飲食業人士均稱市道出現小陽春。獲米芝蓮餐盤推薦的中菜廳唐人館（圖）指，本周末訂枱爆滿，有一家人訂枱，分開兩張各坐四人，為近月情況最好的一個周末，盼疫情穩定後，當局能放寬限聚令至一枱八人。

　　叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，以往市民在中秋節一般會光顧中餐館，因為受限聚令影響，不能一家人同坐一枱，部份顧客轉為光顧其他日式、西式餐廳。他指其集團旗下日式餐廳訂座理想，亦罕見應節推出月兔特別清酒。

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