叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，以往市民在中秋節一般會光顧中餐館，因為受限聚令影響，不能一家人同坐一枱，部份顧客轉為光顧其他日式、西式餐廳。他指其集團旗下日式餐廳訂座理想，亦罕見應節推出月兔特別清酒。
食肆迎接周末小陽春
叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，以往市民在中秋節一般會光顧中餐館，因為受限聚令影響，不能一家人同坐一枱，部份顧客轉為光顧其他日式、西式餐廳。他指其集團旗下日式餐廳訂座理想，亦罕見應節推出月兔特別清酒。
中秋長假 Staycation大旺 酒店度假屋爆滿
明天是中秋節兼國慶日，亦開始一連四天長假期。受疫情影響，港人無法外遊，staycation（留守假期）熱爆，平民化的離島度假屋以至五星級酒店在中秋前後預約大致爆滿。 假期期間，長洲度假屋雙人房的每晚房...
2020-09-30
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華為稱繼續尋求公正判決 孟晚舟出庭戴「台灣製」口罩成焦點
在加拿大，中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟引渡案，昨日再次在卑斯省法院開庭。孟晚舟的律師團隊強調，美方提供的文件遺漏關鍵證據，存在嚴重的誤導，強調孟晚舟並無可以隱瞞華為與伊朗的業務往來。 此外，開庭期間，孟晚舟戴著印有「台灣製造」的紫色口罩，成為傳媒焦點。聆訊當日，左腳戴著電子腳鐐的孟晚舟相隔數月後再親自出庭，今次聆訊預計為期五日。美方早前提供一份十六頁文件，指在二○一三年八月，孟晚舟在與滙豐銀行的一場會議上利用該文件作報告，掩蓋華為與子公司Skycom的真實關係，在華為的伊朗業務問題上誤導滙豐，導致滙豐違反美國的制裁規定。 孟晚舟律師團隊則指，美方的引渡要求存在缺陷，...
2020-09-30
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《華郵》：特朗普為近代最差總統 拜登有力帶領美國
美國首場總統辯論會在本港今早舉行，《華盛頓郵報》發表昨日社論，表態支持民主黨總統候選人拜登入主白宮，並批評爭取連任的總統特朗普為「近代最差的總統」，強調拜登有能力帶領美國面對未來四年挑戰。 首場總統辯論將歷時九十分鐘，不設開場演說，將分六個環節會，聚焦新冠疫情、經濟、最高法院大法官人選、種族與暴力、候選人政績，及選舉道德性等議題。在辯論前夕，《華盛頓郵報》表態力挺拜登成為下屆美國總統，形容為了將特朗普趕出白宮，許多選民今年願投票給任何一位候選人。所幸他們毋須降低自己標準，因為「拜登在品格與經歷方面都格外勝任，能夠迎接這個國家未來四年將面對的艱巨挑戰」。《華郵》與特朗普的關係...
2020-09-30
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賞綠油油樹景 加州花園中空大廳富空間感
元朗大型洋房屋苑加州花園鄰近米埔自然護理區濕地，是次走訪屋苑3房1套洋房，面積1198方呎，大空廳樓底高約15呎，屋主曾斥資約200萬靚裝。洋房連逾1500方呎花園，住戶站於天台，更可欣賞周圍的翠綠美...
2020-09-30
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資金壓力緩解 明年毋須回購 恒大863億戰投同意續持股
早前陷財困疑雲的中國恒大（3333）有驚無險，上千億元戰投回購的資金壓力得到一定緩解。恒大昨晚發佈公告稱，昨日（29日）與恒大地產1300億元戰略投資中的863億元（人民幣，下同）戰投簽定補充協議，此...
2020-09-30
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鋒線欠銳利 賓施馬無援 皇馬僅熟忌讓
皇家馬德里上場西甲作客3:2險勝貝迪斯，一眾鋒將表現平平，只有賓施馬狀態較好。今晚聯賽補賽主場鬥近況平平的華拉度列，銀河艦隊隨時煲魚生粥，讓球半/兩球太辣，寧願捧「客勝」。（Now632台周四凌晨3:30直播） 首輪西甲作客皇家蘇斯達互交白卷，皇馬一眾鋒將無疑缺態，上輪有中鋒賓施馬表現好轉，交出一次助攻之餘，還創造多次入球機會，可惜拍檔盧卡祖域、進攻中場馬田奧迪加特和艾斯高仍未上力，球隊只靠一個十二碼、敵將擺烏龍和防守中場費達歷高華維迪士哥，才作客險勝貝迪斯。教練施丹坦言：「我們需要進步，大家要繼續努力。」 難炒華拉度列 銀河艦隊跨季近三場西甲勝仗，全部僅小勝一球，今晚全靠...
2020-09-30
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MINI GP主題展 明天開幕
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 【PS5 率先看】Sony PlayStation PS5 明天起網上預售
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首合作玄學節目一拍即合 李丞責 伍詠薇 鏡頭前後狂鬥嘴
近日，堪輿學家李丞責博士跟伍詠薇（伍姑娘）齊為myTV SUPER 1台新玄學節目《有玄就有機》任主持，首次合作的二人一拍即合，由鏡頭前鬥嘴鬥到鏡頭外！面對細自己一年的伍姑娘，下月便52歲的李博士居然...
2020-09-30
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社論——搞「花臣」旅遊 大有市場
本港第三波疫情回落，外國疫情則反彈，短期之內，港人難望外遊，但港人「被困」大半年，外遊意欲旺盛，在潮興staycation（留守假期）之後，有航空公司效法外地推出flycation，姑且譯為「空中假期」，可見「窮則變 變則通」，只要發揮創意，善用資源，就可以透過別出心裁的方法，享受不一樣的假期。 國泰航空旗下香港快運宣佈，將於十一月推出名為「UOFlycation」的環港遊，每班航機歷程一個半小時，乘客在高空俯瞰香港景色，一解出外旅遊之渴。初步了解，機票不會太貴。消息公佈之後，網民極大迴響，大多歡迎可以翱翔天際。這種不出自家空域的玩法，早前澳洲的航空公司率先推出，飛機環遊澳...
2020-09-30
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鍊金手記——吃與被吃 蟲鳥之別
大衞希斯曾經說過：「好騎師可以自己製造幸運。」意思是一流騎師除了要有過人騎功之外，更有能力在陣上趨吉避凶，避免不必要的障礙為座騎爭勝。 綜觀現今香港騎師陣容，有哪位稱得上一流？相信每人心中的答案都有不同。不過凡事應以多角度分析，常常以自我做中心，看事情便變得狹隘，難免會有偏頗。 好運與不幸，其實也是觀點與角度。常言道「早起的鳥兒有蟲吃」，本是鼓勵人們坐言起行的金句，但換個角度看，早起的蟲兒卻被鳥吃，原來早起是好是壞，只在乎你是蟲是鳥，得出結論就不一樣了。 職場中，跑到數的，不一定是老闆最看重的那位。在馬迷角度，薛恩、波健士之流只是一般騎師，但可能在很多人眼中，他們使命必達的...
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