  • 2020年9月30日 星期三
  • 28º
  • 86%
熱門： 鄧棨然派對房間西九中秋新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

美股中段跌198點

2020-09-30 列印
　　美國周二股市下挫，杜指中段報二七三八五點，跌一百九十八點；納指則報一一○九一點，跌二十五點。滙控美國預託證券價格見二十九點七六港元，跌零點二四港元；騰訊則見二百六十九點○二港元，升三點六二港元。紐約期金報每盎司一千八百九十五點七美元，升十三點四美元；紐約期油則報每桶三十八點五七美元，跌二點○三美元。

　　美國八月商品貿易逆差擴大，從七月的八百零一億美元擴大至八百二十九億美元，多於市場預期的八百一十八億美元逆差。八月進口升百分之三點一，至於出口則升百分之二點八。庫存方面，批發升百分之零點五，零售庫存則增長百分之零點八。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd