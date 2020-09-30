齋菜館挑戰食環署 上訴推翻「不清潔罪」

以擔擔麵和宮廷菜馳名的「詠藜園」，旗下齋菜館「巧饍坊」去年九月遭食環署數天內突擊巡查兩次，指水吧地上有污跡，控以「食物室不潔」罪。裁判官今年七月裁定「巧饍坊」罪成，判罰五千元及扣五分，但「詠藜園」東主不服，提覆核聆訊，裁判官昨重審，發現水吧不屬法例所指的「食物室」，指食環署不清楚，致誤導法庭作錯誤判決，故撤銷控罪並擱置罰款，並建議署方確保適當提控，成為食店罕有拗贏食環署的案例。



「巧饍坊」董事楊王小玲覆核得直後，批評食環署對其店舖作選擇性和針對性的檢控。楊在脫罪後認為法庭公正不阿，但擔心食環署日後會繼續「針對」其店舖。



「巧饍坊」今年七月十日被告上裁判法庭，楊在沒律師代表下親自出庭，參與歷時兩個半小時審訊。當時食環署人員指案發當日按上司指令，巡查楊太旗下「詠藜園」、「巧饍坊」和「點心皇后掂」，巡查後發現「巧饍坊」廚房砧板刀架乾淨，但水吧地面有黑色污跡，搬開地面雜物後發現地上有疑似食物殘渣及油漬。楊太辯稱地上黑色污漬為長年累月鞋印痕跡，質疑食環署特意搬開雜物，是雞蛋裏挑骨頭，並針對「巧饍坊」作選擇性檢控。



案發水吧非「食物室」



裁判官慧敏當日看過證供後，判「巧饍坊」「食物室不清潔罪」罪成，判罰五千元並扣減五分。楊太昨天在覆核聆訊中繼續不聘用律師代表，親自上陣，並傳召食環署職員及其長女楊莉莉出庭作證，爭議水吧是否屬於「食物室」範圍。食環署代表律師指餐廳職員會在食物室內以茶包加熱水沖茶，沖茶時掩蓋茶壺，且打開保溫煲盛飯盛湯時，煲蓋亦是打開狀態，故指水吧屬處理「未加掩蓋」的食物或清潔設備之房間。但陳官發現「巧饍坊」的洗碗碟機在廚房內而並非在水吧內，而《食物室規例》訂明「食物室」不包括僅限於端送食物予客人進食的房間，最終撤銷控罪及罰款，「巧饍坊」因而不用被扣分。



楊太長女楊莉莉（圖）推翻食環署檢控後指，比其店舖更骯髒的食肆，比比皆是，而「巧饍坊」水吧並沒有切菜煮食，只有放置飲料的雪櫃，在廚房煮熟的白飯或菜湯會搬到水吧保溫壺內掩蓋保溫，員工接獲定單時才到水吧開蓋盛湯盛飯，故水吧只是傳菜中站，並非「食物室」。



