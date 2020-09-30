民調支持反對不過半 21泛民議員決留任

民主派議員就立法會延期一年的去留民調昨日揭盅，支持及反對留任的受訪者，均不過半數，泛民議員作政治判斷決定留任。計及沒有受民調捆綁的民主派功能組別議員，未來一年確定會留任的非建制派共有二十一人，而建制派則有四十一人。民建聯認為留下的泛民議員會採取更激烈抗爭手段。



香港民意研究所就十五名民主派議員去留進行民調，在受訪的二千五百七十九人中，有七百三十九人稱是他們的支持者，當中有百分之四十七點一人支持留任，認為他們要辭職的則有百分之四十五點八，兩者相差不足兩個百分點，亦不達過半數的門檻。承諾與結果綑綁的民主黨、公民黨、工黨張超雄、香港本土毛孟靜及社福界邵家臻，經政治判斷後決定續任，但公民黨陳淑莊以個人原因選擇離任，繼人民力量陳志全及議會陣線朱凱廸，成為第三名退任議員。 連同未受民調捆綁的街工梁耀忠，以及昨宣佈延任的熱血公民鄭松泰、醫學界陳沛然等，非建制派現時合共有二十一人延任。



李慧琼憂續有激烈抗爭



民主黨主席胡志偉指民主派議員留任，是為了阻慢惡法進展的速度。黨友林卓廷則說，未來一年會就十二名在內地被囚港人事件施加壓力、爭取盡快重啟選舉、阻止大灣區投票制度。



民建聯主席李慧琼認為民調結果只是參考，令人質疑其合法性，並預計議會將繼續有激烈抗爭，留下的議員會採取更激烈的手段，例如已有人表明要阻礙政府工作。



中大政治與行政學系高級講師蔡子強對本報說，民意原由大部份人反對留任，變成支持留任的比率，多於反對，反映民主派的解說達到效果。蔡亦指，建制派在通過政府法案和修改議事規則上佔有優勢，而在取消議員資格的議案，是計在席議員三分二，民主派現時票數「好忟水」。



