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陳淑莊退黨不留任　哽咽向支持者致歉

2020-09-30 列印
■陳淑莊希望多與媽媽相處和讓身體休息，決定不留任議員。
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　　決定不再留任立法會議員、曾有官非纏身的陳淑莊表示，非常尊重黨留任的決定，但自己希望多與媽媽相處和讓身體休息，沒有遵從黨的決定而退黨。她昨感觸地說：「能夠有機會服務呢個家（香港），係我畢生嘅榮幸」，並宣佈自己將會退出政壇。

　　患有腦瘤的陳淑莊昨在社交網站發表聲明，指已去信通知立法會主席，不會再擔任議員。她解釋不提早公佈，是不想影響民調結果。陳昨午見傳媒，其間多次哽咽及向支持者致歉，又感激留任的民主派沒有視她為「逃兵」。

　　陳淑莊於四月初涉疑違反「限聚令」，在深水埗一間酒吧和朋友聚會，她當時以「開會」及酒吧落半閘屬「私人地方，非公眾場所」作辯解。作為「佔中九子案」其中一人，她被裁定煽惑他人犯公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾兩罪成，去年六月被判囚八個月，緩刑兩年。

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