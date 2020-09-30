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涉「十．一」煽惑他人縱火 警拘三男包括兩學生

2020-09-30 列印
　　民陣早前向警方申請「十一」遊行遭反對，但有網民仍呼籲如期遊行，並號召激進者入夜後進行暴力示威，甚至持刀及搶槍襲警。警方昨日拘捕三名男子，指他們涉嫌十一當日煽惑他人縱火等罪行。此外，消息指，警方屆時會動用至少六千警力應對示威，並呼籲市民切勿以身試法。警方拘捕三名男子介乎十九至三十歲，兩人是學生，一人從事運輸業，涉嫌在Telegram等社交平台發佈訊息，煽動他人作不法行為，涉嫌「煽惑他人縱火」、「煽惑他人造成公眾妨擾」及「煽惑他人非法集結」，行動中檢獲三部電話及兩部電腦，不排除有更多人被捕。

　　警務處處長鄧炳強昨指留意到有網民擬在十月一日使用汽油彈、攻擊警務人員等，是「與全香港人對著幹」，希望市民切勿進行非法行為。

　　中聯辦表示，香港有極少數激進份子策劃所謂「月夕行動」，是對《港區國安法》的公然挑釁，堅決支持警方執法。此外，《人民日報》發文批評，香港有司法界人士將「司法獨立」當擋箭牌，給向司法機構提出意見的人扣上「干預司法」帽子，目的是把香港司法機構變成「獨立王國」。

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