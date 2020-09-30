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七旬婦確診 安老院再失守

2020-09-30 列印
　　本港昨日新增四宗新冠肺炎確診個案，全屬輸入個案。據悉，元朗護老院一名七十一歲女院友初步確診，她並無發燒等病徵，現留醫博愛醫院。若該院友最終確診，會是安老院舍相隔近一個月後再度「失守」。

　　此外，政府昨日宣佈放寬部份社交距離措施，周五起在教堂及寺廟等舉行宗教活動時，參與者人數可達處所可容納人數的一半，除宗教禮儀外，不可供應食物或飲品。

        政府亦容許市民在體育處所進行足球、籃球等隊際運動，以該運動項目所需參與人數為上限。

        其餘防疫措施包括限聚令及食肆每枱上限四人維持不變，為期一周。

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