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政府研內地港人返港免檢疫

2020-09-30 列印
　　特首林鄭月娥昨日表示，港府正研究先讓一些現正身處內地的港人，手持陰性的核酸檢測認證，在免十四天強制檢疫的情況下回港探親、覆診等，研究已進入最後階段。她強調，港府已非常積極跟進與內地和澳門互相豁免十四天的強制檢疫，但由於兩地流量大，加上本港疫情仍有風險，宜分階段進行。

　　林鄭稱，無論是與內地的往還，以至與外地的「旅遊氣泡」，大眾有一段頗長時間需要有病毒檢測證明，港府正加強病毒檢測能力，以減低檢測服務收費。

　　呼吸系統專科醫生梁子超認為，內地風險水平低過香港，實施相關措施後本港輸入個案風險不大，但內地將迎來國慶長假期，建議待長假期結束後一周才推出措施。

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