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林鄭拒多講利君雅陳同佳事件

2020-09-30 列印
■林鄭遭潘母批評袖手旁觀。
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　　香港電台記者利君雅遭電台重新調查針對她的投訴，並延長試用期一百二十日。特首林鄭月娥強調，每個政府部門都有管理公務員措施，特首不會過問。林鄭月娥指對利君雅事件是完全沒有意見、沒有評論，強調非針對個別記者，會按既定程序處理。

　　另外，林鄭月娥指不會評論警方為台灣殺人案疑犯陳同佳，提供安全屋的安排，重申明白死者潘曉穎母親的心情，強調陳同佳在香港已是自由人，需要依法處理事件。她又指協助陳同佳的聖公會牧師管浩鳴曾致電她，說本周內會與陳會面。

　　潘母則批評林鄭袖手旁觀，更指林鄭曾說初心就是為了幫潘曉穎，才推出修訂《逃犯條例》，「你嘅初心究竟去咗邊度呀？」潘母指管浩鳴自稱不是陳同佳的「代言人」，質疑為何仍要他代勞。



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